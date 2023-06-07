تدخل لفض مشاجرة.. تفاصيل مقتل طالب في المرج على يد زميليه

دفع الشاب «محمد ريحان» صاحب الـ22 عامًا، من عمره، حياته ثمنًَا لتدخله لفض مشاجرة نشبت بين زملائه، أمام إحدى المدارس التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، ونقل إلى مستشفى اليوم الواحد لإسعافه، لكنه توفي متأثرا بإصابته بطعنتين ولفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين.

تفاصيل جريمة مقتل محمد ريحان

في تمام الساعة التاسعة صباح الأحد، ورد لقسم شرطة المرج، إشارة من مستشفى اليوم الواحد باستقبال الشاب «محمد ريحان سيد» مصاب بطعنات في جسده إثر ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين 2 من زملائه، بالانتقال والفحص تبيّن صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبيّن أنّ وراء ارتكاب الجريمة 2 من زملائه، إثر تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بينهما فاستشاط غضب أحدهما وسدد له طعنتين في الحال.

فيديو مدته 3 دقائق رصد الجريمة

كاميرات المراقبة التقطت ما حدث للشاب محمد ريحان، وتحفظت الأجهزة الأمنية على فيديو مدته 3 دقائق، وألقت القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وخضعا لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات، وبعد انتهائها اصطحبت القوة الأمنية بقسم شرطة المرج إلى مسرح الواقعة لتمثيل الجريمة وشرحها بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية

أما عن تفاصيل العقوبة المنتظرة، أوضح المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ المتهمين سيواجهان عقوبة رادعة وهي الإعدام شنقا، وفق نص المادة 2344 من قانون العقوبات حيث «يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».