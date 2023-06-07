ضبط ‏76 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76357 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات 19002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و728 مخالفة السير دون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة موقف عشوائي، و22 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.