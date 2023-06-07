«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد ضمن «حياة كريمة» في الإسماعيلية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ونسق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الإسماعيلية لتقديم الرعاية والدعم للمواطنين، حيث جرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

واستهدفت القوافل زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن، زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بالقطاعات كافة، كما شارك في القافلة عددا من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.