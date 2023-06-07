رئيس لجنة الفنون بـ«القومي للمرأة»: الحوار الوطني انتصر لقضايا الأسرة

أعربت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بفكرة الحوار الوطني وآليات التنفيذ، فضلا عن المناقشات التي تضمنت العديد من القضايا والموضوعات التي تهم جميع المواطنين بمختلف شرائحهم.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك رغبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لانطلاق حوار وطني بمشاركة الجميع من القوى السياسية كافة وخلق حالة من التفاهم وتبادل الآراء: «كلنا شركاء في صناعة قرار بلدنا».

وتابعت أن الحوار الوطني محاوره منح الأسرة المصرية والمرأة اهتماما كبيرا من خلال لجنة مختصة بكافة قضاياهم ومشاكلهم، وهي لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني: «اللجنة ستخرج بتوصيات لصالح تعديل تشريع الوصاية والاهتمام بالمرأة المعاقة وغيرها من الموضوعات التي سيتم مناقشتها».

يشار إلى أن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني تقرر تأجيلها للأسبوع المقبل، بسبب تقلبات الطقس التي تسببت في بعض الأضرار بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ما أثر على كفاءة مكان عقد الجلسات وتباشر الجهات المعنية أعمال تهيئة المكان مرة أخرى لمواصلة الجلسات.

جلسات المحور المجتمعي

ومن المنتظر أنَّ تعقد لجنتي الصحة والشباب، جلستين متتاليتين من الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً يوم الخميس 15 يونيو الجاري، وتناقش لجنة الصحة موضوع بعنوان «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال» و«منظومة التأمين الصحي الشامل - النظام الصحي الحكومي - خاص/ أهلي» على مدار جلستين متتاليتين، كما تناقش لجنة الشباب قضية «دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال»، على مدار جلستين متتاليتين أيضًا.