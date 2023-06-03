رانيا يحيى الفائزة بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون: فخر وشرف

عبرت الدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، عن سعادتها بالحصول على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، قائلة إنها تمثل إضافة لمشوارها وتتويج لمسيرة عمل وجهد وكفاح على مدار سنوات وفخر لأي شخص أن يحصل عليها.

وأضافت الأستاذة بأكاديمية الفنون، في تصريحات لـ «الوطن»: «سعيدة جدا بالجائزة الذي تمثل لي فخر وشرف، وأتصور جميع الحاصلين لديهم الشعور نفسه، ورغم حصولي على الكثير من الجوائز والتكريمات من قبل لكن قيمة هذه الجائزة مختلفة كونها تحمل اسم مصر تكريمي من بلدي أهم تكريم وتاج على راسي».

رانيا يحيى: الجائزة تمنحي دفعة للأمام

وتابعت أن َّ الجائزة تمنحها حافزًا ودفعة للأمام من أجل الإصرار على استمرارية العمل، لافتة إلى أنَّ الجوائز تمنح المبدع الإحساس بتقدير جهده وتعبه على مدار سنوات طويلة وخاصة إنه تقدير على أعلى مستوى.

ولفتت إلى أنَّها تقدمت للترشح للجائزة بنفسها، موضحة «ربنا يقدرني وأرد هذا العطاء لبلدي، وهذا واجبنا تجاه بلدنا وأرى إن كل مواطن عليه أن يعمل كأنه جندي في مكانه ومجاله وهذا إيماني الذي تربيت عليه في أسرتي أبا عن جد».

وأكملت: «مجالي القوة الناعمة وسلاحي الفلوت وهو لا يقل أهمية عن القوى الصلبة، بل أن سلاح القوى الناعمة هو الأبقى أثرا على المدى البعيد، ويقدر على تغيير الكثير من الأفكار الهدامة، وأتمنى أن أخدم تراب مصر لأنها تاج راسي».

وعبرت عن أمنيتها: أتمنى أن يكون هناك احتفال ضخم بالفائزين يليق بهذه الجوائز التي تحمل اسم مصر وبالفائزين بها، وأن أتسلم جائزة التفوق في الفنون من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة».