ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 191 ألف طن

كشف عماد حبيب وكيل وزارة التموين والتجارة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ بلغت اليوم الأربعاء نحو 191 ألف طن و174 كيلو، وفقا لعمليات التوريد المستمرة على مدار الشهر الجاري من قبل المزارعين بالمحافظة، مشيرا إلى أن التوريد جرى داخل الهناجر والشون المنتشرة في شتي ربوع المحافظة بهدف استقبال المحصول، كما أن الغرفة المركزية بمديرية التموين في كفر الشيخ تتابع عمليات توريد القمح أول بأول، وتعمل علي إنهاء أي مشكلات تطرا خلال توريد القمح.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء

وأشار «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عمليات توريد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ، شهدت اليوم عمليات توريد جيدة للغاية، لافتا إلى توافر كل الخدمات والإمكانات الإدارية، بهدف تسهيل تسليم القمح من فبل الموردين والمزارعين، علاوة على صرف جميع مستحقاتهم المالية عقب التوريد.

حصاد القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن موسم حصاد القمح، في محافظة كفر الشيخ مستمرا حتى اليوم، بينما تتزايد عمليات التوريد يوما تلو الآخر، حيث بلغت نسبة حصاد المحصول على مستوى المحافظة نحو 98%، كما بلغت إجمالي المساحات المنزرعة من القمح للعام الحالي 2023 نحو 254 ألف فدان.