ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 184 ألف طن

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة توريد القمح المحلي على مستوى المحافظة كفر الشيخ، بلغت اليوم الجمعة، نحو 184 ألف طن و532 كيلو قمح، وسط استمرار عمليات التوريد من قبل المزارعين بالمحافظة على مدار اليوم، من خلال الهناجر والشون المخصصة لاستقبال المحصول، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية، داخل مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، التي تهدف إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة باستقبال المحصول من المزارعين.

استمرار عمليات توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأشار «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عمليات توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جيدة للغاية، مشيرًا إلى توافر كافة السبل والمقومات الإدارية، التي تهدف لتسليم الموردين والمزارعين، لجميع مستحقاتهم المالية، عقب عمليات التوريد.

موسم حصاد القمح بكفر الشيخ والمساحات المنزرعة

وأضاف أن موسم حصاد القمح المحلي في كفر الشيخ، مستمر حيث تتضاعف عمليات التوريد يوماً تلو الآخر بالشون والهناجر، بينما بلغت نسبة حصاد المحصول على مستوى الإقليم، نحو 95%، بينما بلغ إجمالي المساحات المنزرعة نحو 254 ألف فدان قمح.