ضبط 4 مصانع دون ترخيص لإنتاج المخصبات والأملاح الزراعية في القليوبية

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ضبط

وأسفرت جهود الحملة في مجالي حماية الثروة الزراعية، عن ضبط 4 قضايا عبارة عن (4 مصانع عشوائية دون ترخيص لإنتاج وتداول المخصبات والأملاح الزراعية، لتصنيع غراء الأخشاب من جلود الحيوانات، لتدوير المخلفات المعدنية في تصنيع سبائك الألومنيوم، لتدوير المخلفات في تصنيع خام البلاستيك، بمضبوطات 114.6 طن مواد خام صلبة وسائلة ومنتج نهائى لمخصبات وأملاح زراعية.

كما تم ضبط 13.3 طن مواد خام ومنتج نهائى لغراء لاصق، و8.2 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألومنيوم، و38 طن مواد خام ومنتج نهائي لخام البلاستيك، و4 خطوط إنتاج، بمخالفات عبارة عن مواد مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية، دون بيانات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.