عضو بـ«خارجية الشيوخ»: مصر نجحت في استرداد دورها الرائد بأفريقيا

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع وزراء الخارجية لدول الكوميسا باعتبارها التجمع الاقتصادي الأكبر في القارة الافريقية، والذي يؤكد قوة مصر وحركتها الدؤوبة لاسترداد دورها الرائد داخل القارة السمراء.

التجارة الأفريقية

وأشارت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات لها اليوم بمجلس الشيوخ، إلى أن تواجد مصر ومشاركتها في هذا المؤتمر يعزز آفاق التجارة الإفريقية البينية بين دول القارة وكذلك التجارة مع العالم الخارجي حيث تمثل مصر بوابة لإفريقيا وكذلك في ظل اتجاه مصر لتعزيز صادراتها داخل دول القارة.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن دول السوق المشتركة لـ«الكوميسا»، وعددها 21 دولة تعمل على تعزيز الاندماج الاقتصادى، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي أثرت بالسلب على جميع الدول الكبري، وقالت إن مصر نجحت في رئاسة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية خلال الفترة من نوفمبر 2021، وبالأخص في المساعدات التي قدمتها خلال وباء كورونا لدول القارة الأفريقية، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي.

قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية

وشددت على أن قمة السوق المشتركة لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، تعقد تحت عنوان التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة وداعمة للاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة: «هذه الأهداف تعمل عليها مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يعزز مكانتها بين دول السوق».

تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا، في حضور زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية هم الدول المشاركة في تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية، والمعروفة بالكوميسا.