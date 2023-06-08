بعيدًا عن التتبع برقم السيريال.. طريقة قانونية لاستعادة الهاتف المسروق

عندما تتعرض لحادث سرقة الهاتف المحمول بأي طريقة سواء كانت خطف في الشارع أو سرقة بوسيلة أخرى، فهناك طريقة قانونية سهلة يمكن من خلالها الحصول من خلالها على الهاتف بعيدًا عن طريقة التتبع برقم السيريال، وذلك وفق حديث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض.

الاطلاع على صور المسجلين خطر سرقات

وقال عبد الله في حديثه لـ«الوطن»، إن الشخص الذي يتعرض لواقعة سرقة هاتف محمول يجب أن يتوجه إلى قسم الشرطة التابع له الجريمة وتحرير محضر أمام المباحث في حالة ملاحظته لملامح وجه المتهم أثناء خطف الجريمة وكشفها أمام المباحث، وبالتالي فهناك مجموعة من الصور داخل وحدة المباحث تخص المسجلين خصر سرقات، ففي حالة التعرف على المتهم يكون الطريق الأسهل عن طريق ضبطه من قبل الشرطة.

وأضاف عبد الله: أما بالنسبة في حالة سرقة الهاتف بطريقة أخرى مثل المغافلة فإن صاحب الهاتف يتوجه إلى المباحث أيضًا إذا كانت لديه شكوك في متهم بعينه ويتهمه بالسرقة، وهنا تكون مهمة الشرطة ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه بذات التهمة.

طريقة تفعيل خاصية الحماية على الأندرويد

- الدخول على إعدادات الهاتف.

- اختيار إعدادات الخصوصية والأمان أو Security & privacy

- بعد الدخول على القائمة، يجب الضغط على Find My Device

- وتفعيل تلك الخاصية، وهي الطريقة التي ستمكنك من تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقته.

- تفعيل خاصية الحماية على الـ IOS ولتفعيل تلك الخاصية على هواتف التي تعمل بنظام الـ IOS، من خلال الآتي:

- اختيار أيقونة إعدادات الهاتف Apple ID

- ثم اختيار iCloud

- ستجد في آخر القائمة، اختيار Find My iPhone وتأكد أنها مفعلة

خطوات استعادة الهاتف المفقود

- يمكنك من خلال الدخول على هاتف آخر، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، الدخول على الهاتف، والتحكم في التطبيقات ومعرفة موقع الهاتف على خرائط جوجل، وحتى الاتصال على الهاتف.

- أما في حالة كان الهاتف مغلقا، فسيكون بإمكانك معرفة فور دخول الهاتف، وتفعيل وضع الضياع، والذي يظهر رسالة برقم هاتف يتم تحديده للتواصل مع صاحب الهاتف.

- أو في حالة اليأس من العثور على الهاتف، يمكنك حذف البيانات والداتا الشخصية على الهاتف.

- وفي كل الأحوال سيكون عليك إبلاغ الشرطة وتحرير محضر رسمي بضياع الهاتف، وإيقاف شريحة المحمول المسجلة باسمك، حتى لا تتعرض للمساءلة في حالة استخدامه في أمور غير قانونية.