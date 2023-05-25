جامعة سوهاج تنظم زيارة للأطفال الأيتام وتوزع الهدايا عليهم

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، زيارة للأطفال الأيتام بجمعيتي تحسين الصحة وبيت الرحمة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، القمص يوسف رئيس مجلس إدارة بيت الرحمة، والنائبة عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، ضرورة التواصل والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم تلك الفئة، وتهيئة المناخ المناسب لها مساواة لأقرانها، إذ يعد هؤلاء الأطفال من نسيج الوطن ولهم العديد من الحقوق، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم مثل هذه الزيارات، التي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي، وتعمل على إرساء القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.

ومن جهته، أعرب الدكتور عبد الناصر يس، عن سعادته لمشاركته في فعاليات هذه الزيارة، التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى اهتمام تربوي ونفسي واجتماعي، يساعدهم على الاندماج في المجتمع، وتجاوز ظروف اليتم وفقد الأسرة الحاضنة، ليكونوا فئة صالحة ومنتجة بالمجتمع، موضحًا أنّ إدارة الجامعة تقدم جميع سبل الدعم اللازمة لتلك الزيارات.

توزيع هدايا على الأطفال

وأوضح كلاً من صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، أنّ الطلاب والطالبات، وزعوا الهدايا والألعاب والوجبات على الأطفال، وعددهم 56 طفلًا وطفلة، وقدموا مجموعة من الأنشطة الفنية والرياضية لإدخال البهجة والسرور عليهم.