جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في مسابقة للبحوث الاجتماعية بحلوان

حصد الطالب علي محمد أحمد، بالفرقة الرابعة في كلية التربية بجامعة سوهاج، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، التي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي الحالي، تحت عنوان «الإدمان بأنواعه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع المصري».

الهدف من المسابقة

من جهته، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن المسابقة تأتي في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والثقافية، التي تساهم بدورها في إثقال روح الإبداع والتنافسية لدى الطلاب، وتسهم في دمجهم بقضايا مجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشجع وتدعم أبناءها الطلاب بقوة، للمشاركة المتميزة في مثل هذه الفاعليات، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتفعيل دور الأنشطة الطلابية، التي تساهم في خدمة مجتمعهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف العلمية والثقافية، واستغلال طاقاتهم.

تفاصيل المسابقة البحثية

وأضاف كلا من صبري إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأسماء عمر، مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات، أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة يبلغ 22، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة 144، بواقع 70 بحثا للطلاب، و74 للطالبات.