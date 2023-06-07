أسماء 12 مصابا في انقلاب «ميكروباص» على طريق مطروح الإسكندرية

ارتفع عدد ضحايا انقلاب «ميكروباص» طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، اليوم الأربعاء، أمام سواني جابر بالضبعة، إلى 13 شخصا، من بينهم حالة وفاة و 12 مصابا بجروح متفرقة في الجسم.

أسماء المصابين في حادث ميكروباص مطروح

وأسفر حادث سيارة عن إصابة كل من: سعيد حسين علي 58 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه pc وسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر صلاح عبد النبي 26 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر بالزراع الأيمن، وصالح خميس عبد السيد 57 سنة من رأس الحكمة، مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووصول عن طريق الأهل أيمن فتحي أحمد 29 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رضا شوقي 22 سنة من كفر الدوار مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد موسي محمد إبراهيم 26 سنة من بورسعيد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووليد عامر محمد 35 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد طه محمد علي 33 سنة من كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجمال عبد الفتاح محمد 33 سنة من كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهشام عبد الباسط طارق 23 سنة من الحمام مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الناصر حسن محمد 22 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد العظيم اشرف عبد الحكيم 25 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجت متفرقة بالجسم، وجثة هامدة جار التعرف عليها.

رعاية عاجلة للمصابين

ويكثف الفريق الطبي في مستشفى الضبعة من جهودهم لاستكمال الرعاية الطبية العاجلة للمصابين من عمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حسب كل حالة.