مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ

بعد اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يوم السبت الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، بدأ البحث عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ لراغبي الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

ومن المتوقع أنّ تبدأ مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يجرى تحديد تنسيق المدارس الرسمية والرسمية اللغات والعامة للمدارس الثانوية العامة، وفقا لعدد الفصول وكثافة الطلاب بكل فصل وتوزيع المدارس.

وبحسب مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه يجرى الاتفاق على التنسيق، ووضع شروط قبول الطلاب بالمدارس الثانوية في 13 إدارة تعليمية.

وذكر المصدر أنه في عام 2022 جرى إعلان درجة قبول الطلاب بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي المقبل 2022 - 2022، وتحددت بـ242 درجة انتظام، والثانوي العام منازل بـ140درجة، والثانوي العام خاص بـ140 درجة، إلي أن وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 227 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور والطلاب، موضحاً أن توقعات تنسيق الثانوية ربما تكون مثل العام الماضي أو ربما تنخفض أو ترتفع قليلاً.

الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

وكشفت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 83.31%، كما بلغت نتيجة الإعدادية المهنية 96.82%، وبلغت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 95.88%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، 63 ألفًا و308 طالبا وطالبة، تغيب منهم 370 طالبا، وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا بنسبة 83.31%.