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الجامعات الخاصة: اجتماع المجلس بعد الإعلان عن تشكيله الجديد قريبا

كتب:

أحمد أبوضيف
03:57 ص | الخميس 08 يونيو 2023
جامعة الأهرام الكندية .. إحدى الجامعات الخاصة

جامعة الأهرام الكندية .. إحدى الجامعات الخاصة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة بشأن مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول بالكليات وكذلك المقترحات الخاصة بالضوابط والقواعد بشأن تحويلات الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية، سيتم عقده خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الكشف والإعلان الجديد عن تشكيل المجلس والمقرر صدوره من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا لتنسيق القبول لطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 لم يتم تحديدها حتى الآن وأنه سيتم الكشف عنها عقب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 ودراسة شرائح المجاميع للوقوف على الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للجامعات الخاصة والأهلية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.