5 حالات تكشف كارت الكهرباء غير الصالح لشحن العداد.. بينها ظهور كود

انتشر العداد مسبق الدفع في ملايين الوحدات السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية، إذ يتيح للمستخدم متابعة معدلات الاستهلاك، والشريحة التي سيدفع المواطن وفقا لها فاتورته الشهرية.

وتعتبر المحافظة على كارت عداد الكهرباء أمرًا أساسيًا للحصول على الخدمة، إذ أن وجود أي مشاكل فيه أو فقده أو عدم ملائمته، أمرًا ينتج عنه عدم قدرة المستهلك على الشحن الشهري للعداد وبالتالي يتعرض لانقطاع الكهرباء.

5 حالات تكشف كارت الكهرباء غير الصالح لشحن العداد

ونوضح خلال السطور التالية الأسباب التي تؤدي إلى تلف كارت الكهرباء أو عدم صلاحيتة للعمل داخل العداد.

- فى حالة تركيب الكارت وظهور عبارة «كارت غير صالح» أو «غير مقبول»، فهذا يعني أن الكارت المستخدم تالف.

- فى حالة ظهور كود رقمي أثناء محاولة شحن العداد على شاشة العرض، فهذا يعني أن كارت العداد لا يخص الشركه التابع لها العداد.

- كما أن ظهور الكود يعني، أن الكارت لا يخص هذا العداد، وذلك لمن يمتلك أكثر من عداد إلكتروني.

- ظهور الكود قد يعنى أيضًا أن البيانات المرسلة من الكارت خاطئة، وذلك عندما يقوم المستخدم بسحبه سريعًا قبل اكتمال عملية الشحن، لذا يجب إعادة تنشيطه من شركة الكهرباء التابع لها.

- ظهور الكود في العداد ورفض الشحن، قد يعني أيضا أنه مغلق على تاريخ محدد مسبقًا، لذا يجب الرجوع إلى شركة الكهرباء.