شركة «حسن علام»: مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح في مصر الأكبر من نوعه عالميا

قالت داليا وهبة، الرئيسة التنفيذية للاستثمار بشركة «حسن علام»، للمرافق، إن مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات سيكون الأكبر من نوعه عالميا، لافتة إلى أن الشركة تفخر بتلك الشراكة وتمكين مصر من تقديم مشروع بهذا الحجم عالميا.

مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات

وأضافت «وهبة»، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بين مصر والإمارات، أن شركة حسن علام للمرافق متخصصة في مشروعات البنية التحتية التي تدعم الأهداف البيئية من توفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابعت: «سعداء بهذا التحالف مع شركة مصدر، الرائدة عالميا في هذا المجال، وشركة إنفنتي باور، وجرى تخصيص مواقع المشروع وحدوده، ما يعطي الفرصة لبدء الدراسات والتحضير لبدء التنفيذ».

تنفيذ المشروع وفقا لجدول زمني منتظم

وواصلت: «حصلنا على الدعم كله لتنفيذ المشروع وفقا لجدول زمني منتظم، ومشروع بهذا الحجم وكم المدخلات التي يتم توفقيها لهذه المشروعات لا تتم إلا بدعم وتنسيق مع أجهزة الدولة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة».

واستكملت: «المشروع جاء مواكبة لتوجهات الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، ومصر تتميز بمصادر طاقة متجددة من أفضل مصادر إنتاج الطاقة عالميا، ولهذا فهو مجال مهم لجذب الاستثمارات الخارجية، ونأمل أنه بجانب الدعم والمساعدة على تحقيق أهداف الدولة في تعظيم الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، أيضا تعظيم الاستثمارات الأجنبية لمصر في هذا المجال».