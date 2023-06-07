تجديد حبس مبرمج كمبيوتر بتهمة إشاعة الفوضى وزعزعة الأمن

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 2023 حصر إرهاب شمال بحبس مبرمج حاسب آلي 45 يوما، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

تفاصيل خطة المتهم لزعزعة الأمن

كان المتهم والمنتمي لجماعة الإخوان المحظورة والهارب من حكم صادر ضده بالمؤبد في قضية أحداث رابعة، قد عاد بعد اختفاء مدة طويلة قائما بتكوين خلية عنقودية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والجيش والقضاء والمنشآت العامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل العمل بالدستوروإشاعة الفوضى وضرب الاقتصاد القومي بهدف إسقاط الدولة مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لأفكار الجماعة المحظورة واستقطاب العناصر الجديدة والهاربة وترويج كتيبات بعنوان «الجهاد ميادينه وأساليبه» ومنشورات تحمل عنوان «تكفير المعين والعذر بالجهل» وفرضية الجهاد.

ضبط المتهم بتكوين خلية إرهابية

رصد المتهم بمعرفة الأمن الوطني وباستئذان النيابة العامة جرى ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من المنشورات وحاسبين اليين وهاتف الثريا، ومبلغ مالي بالعملتين الأجنبية والمحلية وبندقية آلية وسيارة مسروقة بلوحات تحمل أرقاما سياحية، متخذا من شقة ومخزن بمنطقة أول شبرا الخيمة وكفر شكر في محافظة القليوبية مقرا لعقد لقاءاته، وبعرضه على هيئة المحكمة، أصدرت قرارها السابق.