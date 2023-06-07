تجهيز لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة بإدارات غرب مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية موسعة ببعض المدارس لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة، عن جاهزية لجان إدارات السلوم الحدودية وسيدي براني والنجيلة غرب المحافظة.

وتابع «شحاتة»، اليوم الأربعاء، خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس السلوم الثانوية المشتركة وبراني الثانوية وعمر بن الخطاب الابتدائية بالنجيلة جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث، والإنارة، والمياه، والأمن والنظافة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ علي الصحة العامة للطلاب والمنتدبين في اللجان أثناء انعقاد الامتحانات.

نظافة محيط لجان الثانوية العامة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ببيان، مديري إدارات غرب مطروح بالتنسيق الفوري مع رؤساء المراكز والمدن لنظافة محيط هذه المدارس خارج التي يعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها، كذلك جرى توجيه مديري الإدارات بالاهتمام بنظافة مقار اللجان وإعدادها بشكل أفضل استعدادا لاستقبال الامتحانات المقرر انطلاقها الثاني عشر من الشهر الجاري.

استراحات رؤساء اللجان والمراقبين

كما تابع وكيل تعليم مطروح الاستراحات الحكومية التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة بإدارات غرب مطروح.

ووجه «شحاتة» مشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية بذلك، وتطبيقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير الإدارات التعليمية على سرعة الانتهاء من تجهيز مقار اللجان وإعداد الاستراحات الحكومية وتجهيزها بشكل لائق مع التشديد علي توفير كافة المنظفات والمعلمات داخل الاستراحات حرصاً على صحة السادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية.