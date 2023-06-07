بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم.. التكنولوجي والفندقي الأفضل

بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم، تلك المدارس التي يفكر الآلاف من الطلاب الذين أنهوا الشهادة الإعدادية وذويهم، الالتحاق بها بعد ظهور النتيجة، إذ يرغب الكثيرون منهم في معرفة أفضل بدائل الثانوية ليلتحقوا بها إمّا بسبب حصولهم على مجموع ليس كبيرًا أو هربًا من شبح الثانوية العامة، وبحثًا عن بديل له مستقبل جيد سواء من ناحية فرص العمل أو حتى القدرة على إكمال مرحلة التعليم الجامعي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن"»كل ما تريد معرفته عن بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم، والتي يعد أفضلها وأبرزها التكنولوجي والفندقي ومدارس التمريض، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم

وتتوافر العديد من بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم منها ما يناسب البنين وآخر يناسب البنات، وبدائل أخرى تناسب كلا الجنسين، والتي تتنوع بين تمريض، وتكنولوجي، وفندقي، وفنية متقدمة، وصناعي ومزدوج، وتجاري، وزراعي.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2023

وتشمل أبرز بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 عدة مدارس متميزة أبرزها.

مدارس التمريض. المجمع التكنولوجي المتكامل. مدرسة علي فراج التجارية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات. المدارس الفندقية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية. المدارس الفنية. المدارس التجارية

بدائل الثانوية العامة للبنين 2023

وتتوافر العديد من بدائل الثانوية العامة للبنين 2023 في محافظة الفيوم بمختلف التخصصات أبرزها:

مدارس التمريض. مدرسة هوارة الصناعية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات. المجمع التكنولوجي المتكامل. المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج. طيبة للتعليم والتدريب المزدوج. مدارس التعليم والتدريب المزدوج. مدرسة مبارك كول. المدارس الفنية المتقدمة نظام الـ 5 سنوات المدارس الزراعية. المدارس الصناعية.

أفضل مدارس بعد الإعدادية

وتعد أفضل مدارس بعد الإعدادية بخلاف الثانوية العامة هي مدارس التمريض نظرًا لتوفيرها فرص عمل لخريجيها في المستشفيات الحكومية فور التخرج فضلًا عن إمكانية إكمال تعليمهم في معهد التمريض، أو الالتحاق بكليات التمريض، بالإضافة إلى مدرسة المجمع التكنولوجي الشهيرة بالثانوية الإيطالية بالفيوم والتي توفر نظام تعليمي إيطالي متطور، والتي تُمكن طلابها من الالتحاق بالكلية التكنولوجية المتقدمة.