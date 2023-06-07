بدائل الثانوية العامة في الشرقية.. قائمة بـ3 مدارس تؤهل الطلاب لسوق العمل

أتاحت وزارة التربية والتعليم عددا كبيرا من بدائل الثانوية العامة أمام طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل بعد تخرجهم من بينها مدرسة السويدي للتكنولوجيا، والصالحية الجديدة للتكنولوجيا، ومبارك كول، إذ يجرى تدريب الطلاب عمليا داخل المصانع والشركات وتكسبه المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل.

بدائل الثانوية العامة بالشرقية.. مدرسة السويدي للتكنولوجيا

تعتبر أكاديمية السويدي الفنية من أفضل بدائل الثانوية العامة بالشرقية، والتي تأستت عام 2011 في مدينة العاشر من رمضان مثل التزام لتنمية المجتمع وخدمة الصناعة، من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

شروط التقديم في مدرسة السويدي

وجاءت شروط التقديم لمدارس السويدي للتكنلوجيا للطلاب الحاصلية علي الشهادة الإعدادية، على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام.

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في عام التقديم.

اجتياز شروط القبول لكل تخصص.

وتشمل المستندات المطلوبة: صورة من شهادة الميلاد المميكنة حديثة وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة من إتمام شهادة الإعدادية عقب ظهور النتيجة.

وتتنوع أقسام مدرسة السويدي وهي: الإلكترونيات الصناعية، ومكونات الطاقة، وميكانيكا وصيانة وإصلاح، وتقليل التكاليف، الهيدروليك وأجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة، وإنتاج الكابلات، وهوائي.

ومن مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، ما جعلها أفضل بدائل الثانوية العامة بالشرقية هي: الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والتدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرصة تعيين الطالب المتميزين مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير الزي المدرسي، وتوفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.

بدائل الثانوية العامة بالشرقية.. مدرسة الصالحية الزراعية

وتأتي مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية أيضا من أفضل بدائل الثانوية العامة بالشرقية، وتعتمد الدراسة بها على 3 محاور وهي العلوم الأساسية والعلوم الفنية والعلوم الثقافية، وتعد من أولى المدارس التي أنشئت للتخصص في مجال تكنولوجيا الري والزراعة، وأيضًا مجال الإنتاج الحيواني والداني.

يحصل الطالب طوال فترة التدريب على مكافآت مالية، بعد الانتهاء من الدراسة، يحصل الطلبة على فرصة للتعيين في نفس المصنع أو الشركة التي دُرب داخلها.

ولطلاب المدرسة الأولوية في التعيين داخل المصانع المعنية بالعمل في مجالات الزراعة والري.

مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية النسيجية

وتؤهل مدارس مبارك كول الثانوية الصناعية النسيجية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، طلابها لسوق العمل، علاوة على إمكانية الإلتحاق بالجامعة بعد 3 سنوات من الدراسة، حيث يحصل بعدها الطالب على الدبلوم الفني الصناعي حسب تخصصه اثناء الدراسة، والدراسة 11 شهر سنويا شاملة فترة الدراسة والتدريب بمكافأة شهرية.