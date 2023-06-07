الدفع المسبق للتليفون الأرضي.. اعرف طرق شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك

الدفع المسبق للتليفون الأرضي، هو نظام محاسبة أتاحته شركة المصرية للاتصالات لعملائها تمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.

وفيما يلي نعرض طرق الدفع المسبق للتليفون الأرضي، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.

الدفع المسبق للتليفون الأرضي

ومع إجراء شحن الخط بالنسبة للمشتركين في نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي، يمكنهم إجراء العديد من المعاملات وتلقي الرسائل ومعرفة معلومات عن الخط ورصيده وقيمة ما استهلكوه، وذلك كبديل عن نظام الفاتورة، وفي حالة استنفاذ الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

طرق شحن رصيد مسبق الدفع للتليفون الأرضي

يمكنك شحن رصيد في الحساب بالنسبة لنظام مسبق الدفع للتليفون الأرضي من خلال عدة طرق وهي:

يمكنك شحن رصيد في حسابك في أي وقت من خلال:

تطبيق My WE www.te.eg/App باستخدام بطاقة بنكية.

الموقع الالكترونى https://my.te.eg بإستخدام بطاقة بنكية.

ويمكن الدفع من خلال جميع فروع WE، كما يمكن شحن الرصيد من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والتي تشمل (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي)، مع العلم بأنه يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 14 % من مبلغ الشحن.