الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.. سددها قبل الغرامة

أيام قليلة وتبدأ فترة تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل بالغرامة، وذلك ووفقا لما أكدت علية الشركة المصرية للاتصالات، حيث أن بداية دفع الفواتير من 15 أبريل وحتى 15 مايو بدون غرامة، لذا يتساءل البعض عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، لمعرفة قيمة الفاتورة ودفعها قبل انتهاء المهلة وتجنبا لدفع غرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

تستعرض «الوطن»، طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم ، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، في إطار ما تقدمه من خدمات للقارئ.

- وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، يجب الدخول على رابط الشركة المصرية لاتصالات من هــنا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.. آخر موعد للسداد

وعقب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، يجب أن تعرف أن يوم الاثنين القادم الموافق 15 مايو، هو آخر يوم حددته الشركة المصرية للاتصالات لدفع قيمة فاتورة التليفون لشهر أبريل 2023 وذلك دون غرامة، وفي حالة تأخر عملية دفع الفاتورة، لمدة شهر آخر، يتحول خط الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، ثم قطع الخدمة نهائيا في حالة التأخر لشهر ثالث.