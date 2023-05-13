رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023.. خطوات بسيطة

كشفت المصرية للاتصالات عن إمكانية دفع الفواتير للشهر الجاري حتى يوم 14 يونيو المقبل، ولهذا يبحث كثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023.

ويوضح التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على هذا الساعة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023

ويمكن الاستعلام عن رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023 من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، واختيار تبويب دفع فاتورة التليفون الأرضي والتي يمكن من خلالها الحصول على قيمة الفاتورة، وذلك بعد إدخال عدد من البيانات البسيطة، وهي كود المنطقة ورقم التليفون المراد الاستفسار بشأنه.

وفور إدخال البيانات المطلوبة وظهور القيمة المطلوب سدادها يختار المستخدم «سداد الفواتير»، وفي تلك الحالة سيطلب منك تحديد كيفية السداد، سواء عبر بطاقات الائتمان، أو فيزا «ميزة»، ويتم في هذه الطريقة إدخال بيانات البطاقة والتسديد.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

وذكرت الشركة المصرية للإتصالات، أنه في حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد، أي بعد شهر آخر من الموعد المحدد، يتم تحول خط الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، ثم قطع الخدمة نهائيا حال التأخر لشهر ثالث.

ويسبق قطع الخدمة نهائيا عدة إجراءات، فإذا لم يتم دفع قيمة فاتورة التليفون في نهاية الشهر، يتم فرض غرامة على قيمة الفاتورة والتي تكون نحو 10 جنيهات، أو 1.5% من قيمة الفاتورة، وذلك حتى 15 من يونيو المقبل، وفي المرحلة التالية، تكون وقف الخدمة جزئيًا، ويتحول التليفون للاستقبال فقط.