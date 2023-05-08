كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو.. وآخر موعد للدفع

مع انطلاق شهر مايو الجاري، بدأت الشركة المصرية للاتصالات في إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 في جميع المحافظات، حيث أتاحت أمام المواطنين الكثير من الطرق لتسهيل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ومعرفة موعد الدفع والطرق التي يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلالها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 وطرق السداد، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023

وأتاحت المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 فضلًا عن الاستعلام عن رقم التليفون الأرضي بالاسم للمشتركين في جميع المحافظات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وفيما يخص خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2023 فإنّها تجرى من خلال اتباع الآتي:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط هنــــــــا.

الضغط على الاستعلام بالتليفون.

كتابة كود المنطقة.

كتابة رقم التليفون.

الضغط على «إظهر الفواتير» وستظهر قيمة الفاتورة المستحقة الدفع فورًا.

فاتورة التليفون الأرضي مايو 2023

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مايو 2023 من خلال الإتصال بأرقام خدمة العملاء عبر رقم خدمة عملاء WE من أي تليفون أرضي على الرقم المختصر 19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

وفيما يخص موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2023 فإنّه يمكن سداد الفاتورة دون فرض أيّة غرامات تأخير حتى يوم 14 يونيو المُقبل، فيما يجرى تحويل التليفون الأرضي إلى خاصية الاستقبال فقط بدءًا من يوم 15 يونيو، وبعد ذلك يتم إيقاف الخط نهائيًا وتطبيق غرامة بدءًا من يوم 15 يوليو القادم.

سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2023

وتتوافر العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي مايو 2023 في جميع المحافظات وذلك من خلال الآتي: