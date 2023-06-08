«تعاونيات البناء والإسكان» تعلن مواعيد حجز وحداتها السكنية

كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن طرح 361 وحدة استثمارية، في لؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة بدر، ولؤلؤة العاشر من رمضان، بمساحات تبدأ من 95 إلى 155 مترا.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، مواعيد حجز الوحدات السكنية التابعة لهيئة تعاونيات الإسكان والبناء.

مواعيد الحجز وتقديم طلبات الوحدات السكنية

وأوضح «البارودي» أن مواعيد الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية سالفة الذكر، تأتي على النحو الآتي:

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة من 4 إلى 13 يوليو.

- مشروع لؤلؤة بدر من 17 إلى 26 يوليو.

- مشروع لؤلؤة أكتوبر من 31 يوليو إلى 10 أغسطس.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان من 14 إلى 24 أغسطس.

تسهلات في السدات تصل إلى 10 سنوات

وأكد رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، على وجود تسهيلات في السداد تصل إلى سبع سنوات في المشروعات سالفة الذكر، معدا لؤلؤة العاشر من رمضان تصل التسهيلات بها إلى عشر سنوات.

وأوضح، أن تسليم الوحدات سيكون في يوليو 2024، كما أنه في حال سداد ثمن الوحدة السكنية «كاش»، سيتم خصم 20% من وعدم الدخول في القرعة.

وتابع «البارودي» أن الحصول على كراسة الشروط سيكون اعتبارًا من يوم الإثنين 12 يونيو حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، بمقر هيئة تعاونيات البناء والإسكان، 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد مدينة نصر.