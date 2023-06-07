وزير الإسكان يلتقي المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية لتغير المناخ بنيروبي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور جيان باسكال، المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بحضور الوفد المصري المرافق للوزير، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وزير الإسكان يلتقي المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة مراعاة اختلاف خصائص الدول، والتي ترتبط بالقضايا الأخرى المتعلقة بندرة المياه والتصحر والاحتباس الحراري، وكيف يمكن للدول والمنظمات الدولية التعاون في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وضرورة تبني استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030.

الجزار: تنفيذ مبادرات في مجال حماية البيئة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.

وأشاد الدكتور جيان باسكال، بالجهود المبذولة من قبل مصر في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

الدورة الثانية من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الجدير بالذكر أن الدورة الثانية من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقام في الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، في نيروبي، بدولة كينيا، وتجمع العديد من مسئولى الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة في ظل الازمات العالمية.