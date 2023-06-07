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«الإسكان»: قرعة علنية لتسكين متضرري السيول في «زهور 15 مايو»

كتب:

أيمن حمزة
11:42 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
القرعة العلنية لوزارة الإسكان

القرعة العلنية لوزارة الإسكان

وسط فرحة كبيرة وزغاريد المستفيدين، أجرى جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قرعة علنية لتسكين 620 وحدة سكنية بمشروع «زهور 15 مايو»، مقابل حق انتفاع، كسكن بديل لمتضرري أحداث السيول، وقعت عام 2020، في منطقة الزرايب سابقا بمدينة 15 مايو، وذلك في سرادق تمت إقامته بمركز شباب الأمل بالمدينة، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظة القاهرة، وراعي كنيسة البابا شنودة بمنطقة الزرايب سابقا بـ15 مايو.

وحدات سكنية مؤثثة بالكامل

وهنأ المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، سكان منطقة الزرايب سابقا، بحصولهم على وحدات سكنية مؤثثة بالكامل «الفرش والأجهزة الكهربائية»، لافتا إلى أن الوحدات نُفذت على أعلى مستوى، في منطقة عصرية حضارية متكاملة الخدمات، توفر لهم حياة كريمة، وتحقق لهم جودة الحياة، وتشتمل على أماكن مجهزة على أحدث مستوى، لتمكنهم من أداء عملهم فى جمع وفرز المخلفات، في بيئة مناسبة لطبيعة عملهم، موضحا أنه سيتم الأسبوع المقبل إجراء قرعة الحظائر النموذجية، وبعدها البدء في إجراءات التسكين.

خدمات متكاملة في منطقة زهور مايو

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنّ منطقة زهور مايو، تقع على مساحة 67.5 فدان، شرق الطريق الدائري، بها «عمارات سكنية- حظائر نموذجية- محطات تجميع»، وتضم 42 عمارة سكنية بها 1008 وحدات، بمساحة 90 متر مربع للوحدة، و834 حظيرة نموذجية، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، ومدرسة بمساحة 4 آلاف متر مربع، ووحدة صحية بمساحة ألف متر مربع، وحضانة بمساحة 500 متر مربع، ومناطق تجارية بمساحة 1750 متر مربع، بجانب المساحات الخضراء والطرق».

من جانبه، توجه راعى كنيسة البابا شنودة بمنطقة الزرايب سابقا بـ15 مايو، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سخر جهده للقضاء على المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ومنها منطقة الزرايب سابقا فى 15 مايو، وتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، كما توجه بالشكر لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة 15 مايو، ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع لأهالي منطقة الزرايب سابقا فى 15 مايو.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.