محافظ مطروح: جار إنشاء 28 مشروعا تعليميا بتكلفة 282 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 28 مشروعا تعليميا على أرض محافظة مطروح بإجمالي عدد فصول 382 فصلاً، بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه ضمن مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للتوسع في إنشاء صروح ومدارس تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة، في إطار الجهود التي تبذلها محافظة مطروح من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

إدراج 6 مدارس نوعية جديدة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جار إدراج عدد 6 من المدارس الجديدة النوعية بالخطة منها مدرستين بمنطقة الريفية بمرسى مطروح وهما أجيال المستقبل من الحضانة إلى الثانوي، بعدد 28 فصلا تعليميا ومدرسة سما العلم تعليم أساسي بنات بعدد فصول 22 فصلا تعليميا مع وجود توسع مستقبلي، والمدرسة الدولية، وجار الموافقة على تخصيص الموقع من وزارة التنمية المحلية وذلك بشارع على حميدة، والمدرسة اليابانية بمنطقة علم الروم، والمدرسة اليابانية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى انشاء المدرسة الرياضية، إعدادي وثانوي بمنطقة الجراولة بمدينة مرسى مطروح.

28 مشروعا تعليميا في مدن مطروح

وأوضح المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام الأبنية التعليمية بمحافظة مطروح، أنه جار العمل في 28 مشروعا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، منها عدد 8 مشروعات بمركز مرسى مطروح هي أعمال توسعة مدرستي طارق بن زياد الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد جاد جميل، وإنشاء كلا من مدرسة الحلازين تعليم اساسي ومدرسة سما العلم بنات، وأعمال إحلال كلى لمدرستي علم الروم تعليم أساسي، ومدرسة رأس الحكمة القديمة الابتدائية، وإحلال جزئي وصيانة لمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، و5 مشروعات بمركز النجيلة وهى إنشاء مدرسة النجيلة الصناعية وتوسعة مدرسة النجيلة الابتدائية القبلية، وأعمال احلال جزئي وصيانة لمدرسة اولاد عميرة تعليم أساسى، واعمال احلال كلى بمدرستي النجيلة الاعدادية بنات ومدرسة النجيلة إعدادي وثانوي، بالإضافة إلى 8 مشروعات بمركز ومدينة الحمام منها أعمال توسعة لعدد 6 مدارس مدرسة كرم سبيته، ومدرسة أولاد مسعود تعليم اساسى، ومدرسة قرية 23 تعليم أساسي، ومدرسة أسامة بن زيد تعليم أساسي بنين ومدرسة عثمان بن عفان الصناعية المشتركة، ومدرسة معاذ بن جبل بنات، بجانب احلال كلى لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية وجزئى لمدرسة الحمام الثانوية بنات، كما يجرى بمركز برانى تنفيذ عدد 3 مشروعات منشآت تعليمية جديدة.