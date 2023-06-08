تفاصيل ضبط المتهم بإنهاء حياة سيدة بالفيوم.. السر في المشغولات الذهبية

تجرى جهات التحقيق بالفيوم تحقيقاتها في واقعة مقتل ربة منزل على يد أحد الأشخاص لسرقتها، حيث تم عرض المتهم بارتكاب الجريمة على جهات التحقيق التي واجهته بجريمته، وبالأدلة وتحريات الشرطة التي تثبت ارتكابه للجريمة ليعترف المتهم بتفاصيل الجريمة وكيف أنهى حياة الضحية لسرقة مشغولاتها الذهبية التي ترتديها، مستغلًا توصيلها إلى منزلها بالتروسيكل الخاص به، وقيامه بإلقاء الجثة داخل المصرف عقب تنفيذ جريمته.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الفيوم، كانت بدايتها بورود بلاغ إلى رجال الشرطة من أسرة سيدة تفيد بتغيبها وعدم عودتها إلى المنزل، وعقب ذلك ورد بلاغ إلى الشرطة يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بأحد المجاري المائية، وتبين أنه السيدة المبلغ بتغيبها حيث تعرفت أسرتها عليها.

معاينة وتحقيقات

وعقب ذلك أجرى رجال الشرطة معاينة للجثة، كما أجرت جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة بعدما ناظرت جثمان المجني عليها وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح.

فريق بحث لكشف هوية المتهم

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال التحريات المكثفة ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة إلى التوصل للمتهم وتحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهة المتهم بالأدلة اعترف بارتكابه للجريمة بهدف السرقة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أنه في يوم الجريمة وأثناء قيامه بتوصيل الضحية إلى منزلها بالتروسيكل الخاص به، توقف في منطقة زراعية في الطريق بحجة أنه سيصلح التروسيكل واعتدى عليها بحجر في رأسها لتسقط أرضًا جثة هامدة، وسرق مصوغاتها الذهبية والفضية، وألقى الجثة داخل المجرى المائي، كما أرشد المتهم عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

تناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولكشف تفاصيل العقوبة طبقًا لنص القانون، أوضح المحامي أحمد عزت، لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».