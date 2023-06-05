بعد بلاغ من المارة باكتشاف جثة.. الأمن يفحص كاميرات المراقبة على طريق الواحات

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة صباح أمس، فوجئ عدد من رواد طريق الواحات، بجثة لشخص ملقاه على الطريق، أسرع عدد منهم بالاتصال بالنجدة، وأبلغت ضباط مباحث قسم ثالث أكتوبر بتفاصيل البلاغ، ووصل رئيس المباحث المقدم محمد داود، وعدد من معاوني القسم، والطب الشرعي إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، تفاصيل كثيرة دارت في ذهن رئيس المباحث، حول القاتل ودوافع الجريمة.

جثة شاب مصاب بطلق ناري

استكمل فريق البحث المعاينة، وفرضت القوات كرودنًا أمنيًا في محيط الواقعة، وبدأ الضباط مناقشة عدد من شهود العيان والمبلغ عن الواقعة، وأيضًا تحركت قوة من المباحث إلى الكاميرات لفحصها وتفريغها، وفي أثناء ذلك حضر محقق النيابة الى مكان العثور على الجثمان، وكانت السابعة صباحًا.

كما تقابل مع رئيس المباحث المقدم محمد داود، وسأله عن ملابسات الواقعة، ردّ رئيس المباحث قائلًا: «من ورد إلينا بلاغ من شرطة النجدة، بعثور أهالي ورواد طريق الواحات على جثمان لشخص في منتصف الطريق، اتحركت أنا وقوة من مباحث القسم، وكان معانا الطب الشرعي، ولما وصلنا، وجدنا جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه، وسط بركة من الدماء، المتوفى، تلقى طلقتين في الرأس، احدهما أحدثت فتحة دخول وخروج من الجانب الايسر، والأخرى اخترقت مقدمة الرأس، كمان عثرنا على حافظة بداخلها متعلقاته الشخصية، تبين أنه يعمل مبيض محارة 23 سنة، مقيمة في منطقة الجيزة».

وسأل المحقق رئيس المباحث عن المبلغ، وردّ الأخير قائلًا: «ده موظف 43 سنة، كان نازل من بيته وهو بيتحرك علشان يركب شاف الجثة، بلغ النجدة، وسألناه عن تفاصيل، ميعرفش ولا شاف الجاني في أثناء القاء الجثة».

وسأل المحقق عن تقرير الطب الشرعي، ردّ المقدم داود: «التقرير المبدئي لصفة التشريحية، جاء مطابقًا للمعاينة ومناظرة الجثمان، والتقرير أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة اصابته بطلقات نارية في الرأس، وإن الجريمة وقعت قبل العثور على الجثمان بساعات قليلة، نتيجة آثار الدماء التي أحاطت الجثة».

تفريغ الكاميرات ومناقشة أسرة القتيل

قرر المحقق نقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي، لتشريحها، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، وطلب سرعة ضبط وإحضار مرتكب الجريمة، وغادر المحقق مسرح الجريمة، ودقائق، وحضرت سيارة إسعاف، ونقلت الجثمان، بينما حضر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثالث أكتوبر، والبحث الجنائي بالمديرية، بفحص ومراجعة كاميرات القريبة من مكان العثور على الجثمان، وأيضًا فحص خط سير المجني عليه وهاتفه من خلال أقوال أسرته.

وانطلق فريق البحث لفحص الكاميرات للوصول إلى أي صور أو مقطع فيديو يكون قد التقط صور للمتهم -المجهول- أثناء التخلص من الجثمان، وأيضًا تحرك فريق من المباحث إلى أسرة القتيل لمناقشتها حول خلافات المجني عليه، وتحركاته قبل العثور على جثمانه، وأيضًا معرفة أرقام هاتفه للتتبع بعد أن تبين اختفائه من مسرح الجريمة، ولا تزال قوات الشرطة، تواصل البحث للوصول لمرتكب الواقعة.