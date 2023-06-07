المؤبد للمتهم بقتل شخص وإصابة نجله في العمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، شقيقين لإدانتهما بقتل أحد الأشخاص وإصابة نجله بسبب خلافات بينهم على غطاء صرف صحي في العمرانية، بالسجن المؤبد للأول وبراءة الثاني.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

قتل بسبب خلافات

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أنّ المتهمين «حسان.أ»، 26 عامًا، موظف، و«عبدالله.أ»، 23 عامًا، طالب، أقدما على قتل المجني عليه «جمال. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد تعديهما عليه لوجود خلافات بينهم على غطاء الصرف الصحي، بسلاح أبيض «مطواة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة، أنّ المتهمين تربصا بالضحية وما إن ظفرا به حتى اعتديا عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض، وسدد الأول له عدة طعنات في البطن والصدر، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنّ المتهمين حينما حاول المجني عليه الثاني الزود عن والده تعديا عليه بذات السلاح محدثين إصابته التي وردت في تقرير الطب الشرعي، ولم يلق مصرعه نتيجة خضوعه للعلاج.