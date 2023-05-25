المؤبد لمتهم بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض في التجمع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في التجمع الخامس، منقذ قليل، المتهم بترويج مخدر الحشيش مع حيازة سلاح أبيض في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم رئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، مع عضوية كل من المستشارين محمد أحمد عبد المالك، ومحمود مصطفى كمال، الرئيسين في محكمة استئناف القاهرة، بالإضافة إلى أمانة سر «محمد طه».

تفاصيل القضية: الاتهامات الموجهة للمتهم

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 19024 لسنة 2022 «جنايات التجمع الأول»، فإن المتهم قد أحرز جوهر مخدر الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الإتجار، بالإضافة إلى أنه أحرز سلاح أبيض «كتر»، وذلك دون وجود أي ضرورة مهنية أو حرفية لذلك.

القبض على المتهم

وكان ضابط في قسم شرطة التجمع الأول أثناء مروره في دائرة القسم قد شاهد المتهم وهو يتبادل قطع من جوهر مخدر الحشيش مع أحد عملاءه، ثم لاذ بالفرار، وبعد القبض عليه ومن خلال تفتيشه عثر بحوزته على قطع من جوهر مخدر الحشيش بالإضافة إلى سلاح أبيض «كتر»، المخدرات للإتجار والسلاح من أجل تقطيع قطع المخدرات.