زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الهندي إلى مصر في يونيو الجاري

يستعد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، لزيارة مصر خلال شهر يونيو الجاري، لتكون أول زيارة يجريها إلى مصر منذ تقلده مهام منصبه في عام 2014، وبحسب منصة شبكة تليفزيون «وايون الإخبارية الهندية».

وتأتي زيارة مودى لمصر في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والعمل على زيادة تعزيزها على مختلف الأصعدة، حيث إنّها ضمن نشاط خارجي لرئيس الوزراء الهندي يزور فيه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.

زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر لتعزيز علاقات بين البلدين

وقالت المصادر الهندية إنّ العلاقات المصرية الهندية تشهد روحا جديدة من الانطلاق في مجالات التعاون كافة منذ الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير الماضي، والتي حل فيها كضيف شرف لاحتفالات الهند بيومها الوطني «عيد الجمهورية» للمرة الأولى فى تاريخ علاقات البلدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم علاقات التعاون في المجالات كافة، خاصة التعاون في قطاع التعليم والتنمية البشرية، وهي من مجالات التعاون التي ستشهد زخما في الفترة المقبلة، حيث عبرت مصر عن رغبتها في إقامة مركز ضخم للتعليم العالي الهندي في مصر يحاكي «المعهد الهندي للتكنولوجيا».

ويقول المراقبون إنّه بالنظر إلى أوجه التشابه بين مصر والهند من حيث كونهما صاحبتا أقدم حضارتين ضاربتين في القدم، وبالنظر كذلك إلى امتلاك البلدين لموارد طبيعية هائلة وضخامة عدد السكان بهما، ترى الهند أنّ مصر هي شريك طبيعي لها.

العلاقات المصرية الهندية

كما أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي اتفاقات للتجارة الحرة مع الهند يتيح لمصر أن تكون قبلة للمستثمرين الهنود وبوابة عبور لهم للاستثمار والعمل في بلدان أفريقيا ووسط آسيا، وتضع الهند في اعتبارها ما تتمتع به مصر من مكانة في العالم الإسلامي أملتها جهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعمها الدائم للاعتدال والبعد عن التطرف، ما أعطى القاهرة صوتا مسموعا في منظمة التعاون الإسلامي واحتراما على الصعيد الدولي والإسلامي.