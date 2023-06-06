جامعة المنصورة تكرم المشاركين في قافلتي «جسور الخير» بشمال سيناء

كرّم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، المشاركين من جامعة المنصورة في نجاح فعاليات قافلتي «جسور الخير 19» بمدينة بئر العبد، و«جسور الخير 20» بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، موضحا أن التكريم بسبب ما قدموه من جهود عظيمة ساهمت في نجاح فعاليات القافلتين.

فاعليات قوافل «جسور الخير» بشمال سيناء

وأوضح «خاطر» في بيان له، الإقبال الكثيف من أهالي كل من مدينة العريش والشيخ زويد وبئر العبد، على القافلة والنجاح الباهر الذي حققته الجهود العظيمة المبذولة من كل من ساهم في القافلة.

وأضاف، أن جهود القافلة الطبية جسور الخير على مدار الأربعة أيام أسفرت عن إجمالي 15521 حالة طبية مستفيدة، وجرى صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية القافلة، وإجراء 24 عملية جراحية، وتحويل 179 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات والجراحات اللازمة.

وأشار إلى تقديم العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية وورش العمل لأكثر من 2075 طفلا، مشيدا بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، ومشاركتهم الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل إنجاح فعاليات هذا العمل الوطني.

جامعة المنصورة تستمر في تفعيل المبادرات الرئاسية

وأكد، أن جامعة المنصورة تستمر في تقديم الدعم الدائم والقوي لهذا الملف لما يمثل من أهمية بالغة في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية والتوعوية، وتفعيل المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير ونشر الرعاية الصحية في أنحاء الجمهورية كافة.