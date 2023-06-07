محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المراكز

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي الشهداء وأشمون، مؤكدا ضرورة تلافى كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى حصر وتجهيز كوادر بشرية مدربة للعمل بالمشروعات التي سيتم تسليمها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للموطن بقري الريف المصري.

مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة في المنوفية

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها.

محافظ المنوفية يشدد على سرعة تنفيذ الأسواق والمواقف

وشدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقري مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.