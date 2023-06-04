محافظ المنوفية يوجه بتوفير وحدة سكنية لأسرة دون مأوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس حي غرب شبين الكوم، بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء لمواطن يعول اثنين من الأبناء وليس لديه مسكن ومصدر ثابت للدخل، لتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن صرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدته على إيجار شقة لحين توفير الوحدة السكنية مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.

توفير سيارة لاصطحاب مواطنة لعلاجها في منوف

وفي لفتة إنسانية، أمر محافظ المنوفية بتوفير سيارة لاصطحاب مواطنة بناحية تتا مركز منوف إلى مستشفى الجامعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها، حيث تحتاج المواطنة إلى إجراء عملية توسيع القناة الشوكية وتسليك جذور الأعصاب، وكذا صرف مساعدة مالية عاجلة لها لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج ومراعاة لظروفها الصحية والمعيشية.

لقاء مع حالات إنسانية في محافظة المنوفية

كما تضمن اللقاء طلب مواطن من ذوي الهمم بمركز الشهداء يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، ووجه المحافظ، مدير مديرية القوى العاملة باتخاذ اللازم تجاه مطلبه والعرض عليه، بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطن مراعاة لظروفه.

واستمع المحافظ لشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تعول زوجها المريض و3 أبناء، وتلتمس الحصول على معاش تكافل وكرامة، وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم والعرض عليه، كما أمر بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطنة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة الصعبة.