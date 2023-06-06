جامعة المنوفية تمنح 53 درجة ماجستير ودكتوراه للباحثين

ترأس الدكتور أحمـد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس الدراسات العليا، بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام العلاقات الثقافية «أون لاين».

مناقشة خطة الجامعة

وأشار «القاصد» إلي أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خلال الاجتماع خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وحل مشاكل المتعثرين ومتابعة تقارير الطلاب الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة متابعة وكلاء الكليات للدراسات العليا سير امتحانات الدراسات العليا بالكليات، وإعداد تقارير يومية بسير الامتحانات بكل كلية، والتأكد على من الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

تذليل أي معوقات تواجه الطلاب الوافدين

ووجه رئيس الجامعة بتذليل أي معوقات تواجه الطلاب الوافدين، والرد على أي إستفسارات أو شكوى لهم فورا، مشيرا إلى أن الجامعة ترحب بهم للدراسة ونيل الدرجات العلمية في كليات جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية التي ستضيف برامج دراسية جديدة العام الدراسي المقبل.

وأشار، إلى أن الجلسة تناولت موضوعات خاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة، والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأعلن «القاصد»، أن مجلس جامعة المنوفية وافق في جلسته الأخيرة على منح 53 درجة علمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه، منها 30 طالبا درجة الدكتوراه، و23 طالبا درجة الماجستير، وذلك بـ(كليات الحقوق- معهد الكبد القومي - الاقتصاد المنزلي- العلوم - الطب - الهندسة الإلكترونية - الهندسة - الزراعة - التربية - الحاسبات والمعلومات - التجارة - التمريض– الآداب».

كما وافق المجلس على منح طالب وافد درجة الدكتوراه في الحقوق «تخصص القانون المدني»، ومنح طالب وافد درجة الدكتوراه في الحاسبات والمعلومات تخصص علوم الحاسب.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تسجيل 92 طالبا جديدا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، منهم 68 لدرجة الماجستير و38 لدرجة الدكتوراه خلال الشهر الماضي.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرا إلى نشر 25287 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منها 18849 بحثا مشتركا، و6438 بحثا فرديا، مضيفا أنه تم نشر 255 بحثا خلال شهر مايو.