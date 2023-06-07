مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يقدم روشتة عاجلة لدعم الاستثمار

أكّد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أنَّ التروّيج لها هو كلمة السر لانتشار أي منتج جديد.

تكنولوجيا المعلومات ثروة يجب البناء عليها

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني في بيان صحفي اليوم، أنَّ موارد الدول وثرواتها اختلفت في السنوات الأخيرة وأصبحت تكنولوجيا المعلومات والمعلومات في حد ذاتها هي ثروة يجب البناء عليها ومصر كانت من أولى الدول التي عملت على استخدام التكنولوجيا وأصدرت تشريعات وقوانين خاصة بالتكنولوجيا وكانت أول دولة في المنطقة تصدر تشريعا خاصا بالتوقيع الإلكتروني في عام 2004 وتمّ تطبيقه وتطويره وحاليا يتم تعديله ليواكب كل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وما يشتق منه من مصطلحات حديثة في الاقتصاد .

واستطرد قائلا إنَّ البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات تأتي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة.

ضرورة التحول الرقمي

ولفت مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني إلى المبادرة الرئاسية في عام 2018، إذ أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته لكل قطاعات الدولة إلى ضرورة التحول الرقمي وصدرت وثيقة استراتيجية مصر الرقمية وأصبحت اسمها استراتيجية مصر الرقمية، متابعا: «لدينا 9 وزرات تقدم كل خدماتها على بوابة مصر الرقمية مستفيد من بوابة مصر الرقمية 11 مليون مواطن مصري وذلك حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وصرح بأنَّه خلال مناقشات لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي أثيرت قضية مهمة من جانب الخبراء والأحزاب السياسية والبرلمانيين وهو ريادة الأعمال والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وبناء على هذه المناقشات تقرر أن يتم خلال أيام عقد ورشة عمل مصغرة مغلقة بالاتفاق مع أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سيكون فيها الخبراء والمختصين وشباب ريادة الأعمال في مصر لمناقشة كل الأفكار التي تخدم الاقتصاد والاستثمار والاستماع للشباب لفهم ما يعقوهم حتى يمكن الخروج بتوصيات ترفع لمجلس الأمناء وتصاغ لترفع لرئيس الجمهورية ويتمّ التطبيق سواء بشكل تشريعي من خلال مجلس النواب أو من خلال قرار تنفيذي مباشرة.

مدينة تكنولوجية ضخمة في صعيد مصر

وأشاد مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال وفي دعم الشباب، منوهًا إلى وجود مدينة تكنولوجية ضخمة في صعيد مصر في محافظة أسيوط، هذه المدنية بها بنية تحتية ضخمة جدا وبها شباب من صعيد مصر قرروا أن يغيروا مجال عملهم من مختلف الكليات النظرية إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وشدد على أهمية تغيير ثقافة الشعب لتقبل التكنولوجيا وبالتالي تغير المنظومة كلها.

واستكمل: «في مصر لدينا مشكلة ولحلها وتخطيها نحتاج الى عنصرين مهمين استثمار وصادرات، فمن حيث الاستثمار المحلي والأجنبي الخاص يجب أن يزيد ويمثل 65% وفي هذا الصدد أصدرت الدولة وثيقة مليكة الدولة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رغم كل التحديات التي مرت بها الدولة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتحولات في الوضع الاقتصادي العالمي ضخمة».

وقدم «صبري»، روشتة للحكومة لحل مشاكل الاستثمار في مصر قائلا أنه رغم القرارات التي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار إلا أننا مازلنا نحتاج إلى قرارات أكثر ونحتاج إدخال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنَّ نعمل على تقديم خريطة مصر الاستثمارية والصناعية بحيث تشتمل على كل مصانع مصر المتوسطة والصغيرة والكبيرة يتمّ وضع قاعدة بيانات ضخمة وتكون أونلاين وتحت رقابة الدولة حتى يتمكن المصنع أن يصل إلى العميل وكذلك العميل أن يصل إلى المصنع بكل سهولة لكي يتم تحقيق طفرة كبيرة في الصناعة والاستثمار.