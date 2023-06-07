أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، كما أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اتصالًا هاتفيًا مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 2023 لتهنئتهم بالنجاح.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

ووفقا لبيان رسمي أصدرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فإن أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 هم كل من:

• الطالب محمد محمود فوزي إبراهيم المُقيد بمدرسة الابراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

• الطالبة جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة على المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

• الطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوي المحافظة.

• الطالبة هدي هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهدهم من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوي المحافظة.

• الطالبة أسماء رضا شحاته المقيدة بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس بمجموع 278 درجة.

ن أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

• الطالبة نورهان هاني أحمد محمد المقيدة بمدرسة منشأة ناصر الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة منه هاني عبد المنعم إبراهيم المقيدة بمدرسة الشهيد الرائد شريف طلعت للغات الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة جني كمال ربيع عيد المقيدة بمدرسة الوادي الشرقي الرسمية للغات التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة على المركز الخامس مكرر بمجموع 278 درجة.

• الطالبة هنا عز الدين محمود أحمد المقيدة بمدرسة الصالحية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والحاصل على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب سعيد السيد سعيد دراز المقيد بمدرسة العزيزية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة ندى محمد محمد محمد محمود المقيدة بمدرسة المصرية الإنجليزية لغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية و الحاصلة على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة

• الطالب عبد الرحمن محمد أبو الفتح المقيد بمدرسة الشهيد وليد النمر بالتلين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب معاذ عصام أحمد عبد المجيد المقيد بمدرسة القومية العربية الخاصة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب إياد أحمد محمد محمد المقيد بمدرسة فاقوس الإعدادية الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالب كريم ياسر عوض شحاتة المقيد بمدرسة حسين سيد أحمد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والحاصل على المركز التاسع مكرر بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة آية عربي السيد عبد العزيز المقيدة بمدرسة عبد السلام حمد الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

• الطالبة ريم رضا محمد حسن المقيدة بمدرسة الشهيد صلاح محمد فتحي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والحاصلة على المركز التاسع بمجموع 277.5 درجة.

ودعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية، إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.