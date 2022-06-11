أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية.. اكتساح للطالبات

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اتصالاً هاتفياً بأوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021 لتهنئتهم بالنجاح، وهم:

- محمد صلاح محمد نبوي المقيد بمدرسة كفر صقر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

- سلمى السيد عبد الباقي محمد حسن المقيدة بمدرسة المنارة الخاصة عربي، التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة.

- بوسي محمود رجب بلاسي، المقيدة بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسى بشبر صورة، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة.

وأعرب معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم، من أجل الحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

الأوائل على مستوى المحافظة

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة والذي جاء ترتيبهم علي النحو التالي..

- سارة ناصر سليمان عبد الحق، المقيدة بمدرسة إبراهيم عطية الإعدادية، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، والحاصله على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة.

- منة زكي محمد التهامي زكي، المقيدة بمدرسة صلاح دياب الإعدادية بنات، والتابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة.

- ياسمين عبد العزيز محمد محمد، والمقيدة بمدرسه بلبيس الإعدادية بنات القديمة، والتابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والحاصلة على المركز السادس بمجموع 278.5 درجة.

- مريم نوح السيد محمد عبد الرحيم، المقيدة بمدرسة بني شبل الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والحاصلة على المركز السادس مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- ملك يوسف سند السيد، المقيدة بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة، والتابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والحاصل على المركز السادس مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- إنجي إبراهيم إبراهيم محمد جاد، والمقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات، والتابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، والحاصلة على المركز السادس مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- روان عصام محمد جوهر، والمقيدة بمدرسة صلاح دياب الإعدادية بنات، والتابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، والحاصله على المركز السادس مكرر بمجموع 278.5 درجة.

- هاجر دسوق حسين محمد، والمقيدة بمدرسة المنير الإعدادية بنات، والتابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والحاصل على المركز السادس مكرر بمجموع 278.5 درجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

ودعا المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في مراحلهم الدراسية المقبلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالتعليم بإعتباره اللبنة الأساسية لبناء الأمة ووصول مصر إلى التنمية المستدامة المنشودة.

وكان محافظ الشرقية استقبل محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021 (الدور الأول) حيث بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 83.9٪ بمختلف قطاعاتها.