مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية إلى معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالشرقية 2023، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا، ومن المقرر إعلان التنسيق خلال الأيام المقبلة، ويجرى إعلان التنسيق رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالشرقية 2023

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، أنه يجرى تحديد التنسيق وفقا لإقبال الطلاب على التقديم للالتحاق بالثانوية العامة، مشيرا إلى أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالشرقية 2023 ستكون قريبة من تنسيق العام الماضي.

تحديد التنسيق وفقا لنسبة الإقبال على الثانوية

وأوضح المصدر أنه خلال العام الماضي قرر الدكتو ممدوح غراب، محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة بدلاً من 238 درجة، وأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (خدمات) 195 درجة بدلاً من 200 درجة، بينما تنسيق الثانوي الخاص من 140 درجة للحاصلين على نسبة 50%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 85.81%.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.59 % حيث تقدم لآداء الامتحان 832 طالب وطالبة حضر منهم 796، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %.