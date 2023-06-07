رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 بالاسم ورقم والجلوس

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وأتيحت النتيجة على الصفحة الرسمية المحافظة من هنا.

موعد التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

ويمكن للطلاب التظلم على نتيجة الشهاة الإعدادية بالمنيا، بدءا من يوم الأحد المقبل، بعد دفع الرسوم المقررة التي تحددها مديرية التعليم، ومن المقرر أن تظهر نتائج تنسيق مدارس الثانوي العام بعد الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 بالاسم ورقم والجلوس.

يذكر أن الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوي العام في العام الماضي 220 درجة، ثم خفضت درجات القبول في عدد كبير من مدارس المحافظة، نظرا إلى وجود أماكن شاغرة.

وحضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، كل من حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وتضم محافظة المنيا 4 مدارس تطبيقية وهي بدائل الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا وهي: مدرسة العناني الزراعية في مركز أبوقرقاص، مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة المنيا الجديدة، مدرسة مصر للتأمين الدولية والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديدة، ومدرسة نهر الخير التطبيقية في مركز ديرمواس بأقصي جنوب محافظة المنيا.