«التعليم»: المدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم ستخضع للإشراف المالي والإداري

كشف شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت شكاوى من زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

التزام المدارس بالزيادة الرسمية

وأضاف «زلط» خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن هناك توجيه صارم من وزير التعليم بدراسة الحالات والشكاوى الخاصة بزيادة الرسوم، وسيتم إلزامهم بالزيادة الرسمية فقط، والمدرسة المخالفة لقرار زيادة الرسوم المدرسية ستخضع للإشراف المالي والإداري.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة طالبت المدارس الخاصة والدولية بالالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانونا، لافتًا إلى أن الوزارة نبهت على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة، عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية.

متابعة المدارس الخاصة

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023، بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة «عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية».