تقرير تلفزيوني: مصر سجلت أكبر عدد من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مليون و350 ألف سائح.. مصر سجلت أكبر عدداً من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل».

طفرة غير مسبوقة في السياحة

وجاء في التقرير: «طفرة غير مسبوقة شهدتها السياحة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت مصر مليون و350 ألف سائح في شهر أبريل، وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصل عدد السائحين إلى 7 ملايين سائح».

وذكر التقرير، أن الدولة المصرية تستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري و20 مليون سائح بحلول العام المقبل، وهذه الأرقام والإحصائيات كشفت عن حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في الارتقاء بملف السياحة المصرية.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن الحكومة قدمت في الفترة الأخيرة مجموعة من التيسيرات التي انعكست على مؤشرات السياحة، بينها التوسع في إصدار التأشيرات للأجانب والتعاون مع شركات الطيران في تدشين حملات تسويقية لمصر وتحفيز شركات الطيران بما يخدم احتياجات القطاع السياحي.