الجمهور يشيد بأغنية إنسان آلي لسميرة سعيد: عميقة ونغمات جديدة

إشادات عديدة نالتها الفنانة سميرة سعيد بعد طرح أغنيتها الجديدة إنسان آلي منذ أيام، وحققت نجاحا كبيرا وتصدرت التريند ومؤشرات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها.

تعليقات الجمهور على أغنية إنسان آلي

وجاءت التعليقات على أغنية إنسان آلي كالتالي: «الله عجبتني الأغنية جدا جدا روعة»، وعلق آخر: «الله حبيتها كتير عمل جميل جدا وغنا سميرة قد إيه حلو كتير فوق العادة موضوع جديد وتوزيع روعة».

وجاء تعليق آخر: «أغنية عميقة ونغمات جديدة على صوت سميرة سعيد»، وقال آخر: «اغنية مرعبة بجمالها»، وأضاف حساب آخر: «لا شيء مستحيل مع الديفا سميرة سعيد»، وجاء في نص تعليق آخر: «أغنية بتقنيات غريبة مختلفة ما يغنهاش غير الديفا».

سميرة سعيد تروج لأغنية إنسان آلي

وروجت الديفا سميرة سعيد منذ أيام لأغنيتها الجديدة «إنسان آلي» عبر صفحتها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وكتبت سميرة: «أخيرا أغنية إنسان آلي.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبا».