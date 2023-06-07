كلمات أغنية إنسان آلي لـ سميرة سعيد: «طول الوقت ببقى تحت ضغط وStress عالي»

طرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنية إنسان آلي الساعات الماضية على موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، إذ تتحدث كلماتها عن الأزمات التي يواجهها الإنسان وما يعيشه في الحياة وما يواجهه من ضغوط، الأغنية بمثابة رسالة موجهة لكل من يعيش الحياة في ظل التطور الحديث والمتسارع للتكنولوجيا.

ألبوم إنسان آلي يضم 10 أغنيات

وكانت سميرة سعيد، قد طرحت تباعًا جميع أغاني ألبومها الجديد والذي يحمل اسم إنسان آلي، ويضم 10 أغنيات، والأغنية الأخيرة «إنسان آلي» من إنتاجها، والكلمات للشاعر شادي نور، والألحان بلال سرور، والتوزيع هاني ربيع، والتسجيل الصوتي سادو، ومميكس وماستر ماهر صلاح.

واعتمدت سميرة سعيد، في الفيديو كليب الخاص بأغنية إنسان آلي، الظهور بشكل مختلف من خلال ظهورها بنصف وجه للتعبير عن الإنسان الذي يعيش كأنه آلة في ظل التطور ويدور في فلك التكنولوجيا الحديثة.

كلمات أغنية إنسان آلي للفنانة سميرة سعيد

طول الوقت ببقى تحت ضغط وStress عالي

متوترة ومتنشنة

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي

إنسان آلي اتحولت أنا

ياهفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي

من كل اللي أنا فيه وأشوف مشاكلي إيه

يا إما هانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا هسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير

عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة

الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني

حقيقة مرعبة عمّال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي واحتمالي

ماخدتش بالي فات كم سنة