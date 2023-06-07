محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، والمقرر انطلاقها الاثنين الموافق 12 / 6 / 2023 م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023.

تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

تشكيل غرف عمليات

وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً , متمنيا لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزاله الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانيه.

وكيل وزارة التربية والتعليم

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية مشيرا إلى من المقرر أن يؤدي 54279 طالب وطالبة الامتحانات أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الاستعدادات لامتحانات الثانوية

وفي نهاية الاجتماع تم استعراض استعدادات الجهات ذات الصلة من صحة – تأمين صحي – كهرباء – إسعاف – مياه شرب – اتصالات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة حيث تمت الإشارة إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية وكذلك تكثيف المرور اليومي لفريق صحة البيئة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم علي اللجان الامتحانية للتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه وتواجد سيارات الإسعاف.