تصدرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية محركات البحث على الإنترنت، لمعرفة موعد إعلان النتيجة خاصة مع انتهاء الامتحانات، وقرب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي يعقبها إعلان النتيجة في كل مدرسة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن المديرية تستعد لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية، وذلك فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات للتلاميذ والتلميذات.

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في كل مدرسة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التصحيح تتم في كل مدرسة بشكل منفصل، وبعد الانتهاء يتم اخطار الإدارة الادارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي من ضمن نتائج امتحانات النقل ويتم إعلان النتيجة في كل مدرسة فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

عدد المدارس في محافظة الشرقية

يشار إلى أن الشرقية تضم 4 آلاف و573 مدرسة موزعة على 20 إدارة تعليمية، ومن ضمنهم 98 مدرسة جديدة تضم 1392 فصلا دراسيا تكلفت 547 مليون جنيه ومن بينها 29 مدرسة ابتدائى و 6 اعدادى و49 مدرسة تعليم اساسى.

كما تضم 5 مدارس تجريبية للغات و4 مدارس ثانوي عام و3 مدارس ثانوي فني ومبنيان إداريان.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق أن الامتحانات تمت في أجواء تتسم بالهدوء ولم يتم تلقي أي شكاوى بشأن الأسئلة حيث تم وضعها من الكتاب المدرسي وكانت في مستوى الطالب المتوسط.