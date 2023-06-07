لمنع استغلال الزوار.. تحديد أسعار الشماسي والكراسي في مصيف بلطيم

حدّدت مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أسعار الشماسي والكراسي خلال موسم صيف 2023 لمنع استغلال الزوار والمصطافين المترددين على المدينة من شتي أنحاء الجمهورية.

تثبيت أسعار تأجير الشماسي والكراسي على شواطئ البحر المتوسط

ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول بمدينة مصيف بلطيم، لـ«الوطن»، أنه جرى تثبيت أسعار تأجير الشماسي والكراسي على شواطئ البحر المتوسط، مثل العام الماضي، لتكون سعر الشمسية 20 جنيهاً، وسعر الكرسي 10 جنيهات، مشيراً إلى أنه سيتم وضع لافتات إرشادية بهذه الأسعار بجميع شواطئ المدينة، لمنع استغلال رواد المصيف.

وأكد المصدر، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من المستأجرين لهذه الأسعار، مطالباً الزوار والمصطافين في حالة أي شكاوى أو تضرر التوجه إلى ديوان عام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.